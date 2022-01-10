Пилота упавшего самолета вытащили за секунды до столкновения с поездом в Лос-Анджелесе

Пилота успели вытащить из самолета за секунды до столкновения с поездом Фото: Кадр видео

Легкомоторный самолет упал не железнодорожные пути прямо перед приближающимся скоростным поездом в Лос-Анджелесе.

Подоспевшие полицейские успели вытащить пилота из обломков потерпевшего крушение воздушного судна буквально за несколько секунд до столкновения с поездом.

Видео с чудесным спасением опубликовал американский журналист Дэвид Беньо. На кадрах видно, как поезд на огромной скорости таранит обломки легкомоторного самолета сразу после того, как полицейские оттаскивают пострадавшего пилота на несколько метров.

Участники спасательной операции получили благодарность от полицейского департамента Лос-Анджелеса за проявленный героизм.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Швеции беспилотный летательный аппарат доставил дефибриллятор и помог спасти жизнь пожилому мужчине. Специалисты отмечают, что подобное в истории мировой медицины произошло впервые.