Финские ученые создали молекулу, которая защищает от заражения коронавирусом

Спрей на основе молекулы применяется назально Фото: REUTERS

Ученые из Финляндии создали молекулу, которая позволяет не заразиться коронавирусом. Ее эффективности уже проверили на мышах. Об этом сообщает пресс-служба Хельсинкского университета.

Специалисты этого вуза дали молекуле название TriSb92. Ее использовали в виде спрея, который вводили через впрыскивание в нос.

"Назально вводимый TriSb92 обеспечивал защиту животных от инфекции в ситуации, когда все незащищенные мыши были инфицированы", - заявила Анна Мякеля, один из авторов исследования.

Действие препарата начиналось мгновенно и длилось около восьми часов.

Ученые уточнили, что намерены продолжить работу над созданием спрея на основе молекулы TriSb92 и продолжить его испытания.

Как ранее писал сайт kp.ru, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат "КоронаДерм PS" для выявления кожного иммунитета с коронавирусной инфекции. Тест похож на реакцию Манту или Диаскин-тест и поможет выявлять переболевших коронавирусом.