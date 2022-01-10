В ВОЗ увидели надежду на конец пандемии коронавируса

Конец пандемии коронавируса не за горами, уверен Дэвид Набарро Фото: REUTERS

Конец пандемии уже не за горами, но в ближайшие три месяца ситуация с коронавирусной инфекцией будет тяжелой, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News.

"Мы видим, что конец не за горами, - подчеркнул Набарро. - Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками".

По его словам, вирус продолжает мутировать, в связи с чем не исключается появление новых штаммов.

Набарро также отметил, что не все страны могут позволить себе вводить жесткие ограничительные меры, так как это может негативно сказаться на экономике. Особенно это касается развивающихся стран, уточнил спецпосланник ВОЗ.

И если Западная Европа справляется с пандемией, то во многих других частях мира ситуация близка к критической, уточнил Набарро. По его оценке, тяжелая обстановка с заболеваемостью COVID-19 сохранится как минимум ближайшие три месяца.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ожидает, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество столкнется с более серьезными вызовами, чем прежде, среди которых вызовы, связанные с бедностью, неравенством, голодом, болезнями, а также изменением климата.