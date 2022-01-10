Токаев оценил ущерб экономике Казахстана из-за беспорядков в 2-3 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Экономический ущерб Казахстану в результате протестов составил от 2 до 3 миллиардов долларов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США», – сообщается на сайте президента Казахстана.

Во время разговора с Мишелем казахстанский лидер отметил, что действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников силовых органов и мирных жителей. Кроме того, по его словам, пострадали около 1300 объектов предпринимательства и совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, а также сожжены около 500 полицейских машин.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» оценила ущерб экономике страны за пять дней беспорядков в сумму около 200 миллионов долларов.