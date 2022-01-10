Самолет ВКС России доставил из Казахстана в РФ еще 146 россиян и дипломатов из Венгрии и Австрии Фото: REUTERS

Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил в Россию в понедельник, 10 января, еще 146 российских граждан. Они были отправлены на родину с аэродрома Алма-Аты, сказано в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

Кроме россиян на на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана были доставлены несколько дипломатов из Венгрии и Австрии вместе со своими семьями. Как отмечается в сообщении, эвакуированные из Казахстана граждане России находились в Алма-Аты в период новогодних праздников или в командировке. Во время протестов в стране они оставались гостиницах города.

Накануне самолеты ВКС России доставили из Казахстана в РФ 1489 российских граждан, сказано в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января 2021 самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 100 россиян, прилетевших в Алма-Ату перед Новым годом к родственникам или в качестве туристов. После обострения ситуации в республике они вынуждены были оставаться в гостиницах.