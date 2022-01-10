Токаев рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

Токаев рассказал, как долго миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане. Фото: REUTERS

Касым-Жомарт Токаев объяснил, когда миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан. Об этом он сказал в понедельник 10 января во время двусторонних переговоров с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Онлайн-встреча состоялась по инициативе европейской стороны, сообщается на официальном сайте Президента Республики Казахстан.

Токаев заявил, что миротворцы будут находиться на территории Казахстана до полной стабилизации ситуации.

Президент Казахстана подчеркнул, что контингент ОДКБ не принимает участия в боевых операциях и рассказал, какие функции он выполняет.

«Хочу подчеркнуть, что они не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять действия по противодействию террористам», - сказал Токаев.

Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан соблюдает и намерен в дальнейшем соблюдать все свои международные обязательства и настроен на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами ЕС и его государствами-членами.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, когда миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан.