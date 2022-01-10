Путин рассказал, когда миротворцы уйдут из Казахстана

Президент России Владимир Путин во время саммита ОДКБ. Фото: REUTERS

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО

Это первая в истории встреча по такому случаю. ОДКБ еще никто никогда не применял по назначению, когда кто-то из членов обращается за помощью, а другие отправляют миротворческие войска. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял такое решение 5 января, когда стало понятно, что ситуация в его республике вышла за рамки митингов из-за высоких цен на газ и превратилась в госпереворот с жертвами, погромами и мародерством.

На видеоконференцию собрались все — председатель ОДКБ и премьер Армении Никол Пашинян, собственно, сам «виновник торжества» Токаев, Владимир Путин и Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизского кабмина Акылбек Жапаров, а также генсек ОДКБ Станислав Зась.

За спиной у каждого из лидеров два флага — страны, которую он представляет и штандарт ОДКБ.

«СТАЯ ГИЕН РИНУЛАСЬ НА АЛМА-АТУ»

Начал встречу Пашинян. В первую очередь он объявил минут молчания в память погибших в беспорядках в Казахстане (сегодня в стране общенациональный траур). На повестке только один вопрос — ситуация в Казахстане и меры по её урегулированию. Первым выступил Токаев. Коротко о том, что он сказал:

- Выразил благодарность ОДКБ в целом и каждому из глав государств лично.

- Казахстану важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров. Все выступили единым фронтом.

- Прошли митинги, участники которого выдвинули социально-экономические требования. Все они были услышаны, выводы сделаны, приняты меры, но боевикам этого уже было не нужно. У них были свои планы.

- Главной целью террористов был захват власти, и все, что произошло - попытка государственного переворота.

- Действия боевиков координировались из одного центра.

- В разных городах Казахстана шли настоящие бои.

- Бой , в Алма-ате шел 2 ночи. Именно на неё был направлен основной удар террористов. «Огромная стая гиен ринулась на Алма-Ату, это войдет в историю как Алматинская трагедия». Падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана.

- Число погибших среди мирного населения в результате беспорядков в Казахстане еще уточняется.

- Сообщения о якобы применении силы против мирных демонстрантов — это дезинформация.

- Бандиты забирали тела своих боевиков с улиц, с тем же нападали на морги и больницы. Это практика международных террористов, чтобы не дать зацепки для расследователей.

- В определенный момент события приобрели критический характер. Алма-Ата и 9 областных центров оказались в руках террористов.

- Боевики начали отказываться от планов, когда прибыли миротворцы ОДКБ. контингент составляет 2030 человек и 250 единиц техники.

- Конституционный порядок в Казахстане восстановлен.

- Масштабная антитеррористическая операция в ближайшее время завершится, а вместе с ней и миссия ОДКБ

Главной темой внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стали события в Казахстане. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности и такая ситуация касается всех стран договора.

- Мы понимаем, что возникшая угроза вызвана отнюдь не стихийными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы, - заявил президент России. - Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, – это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели.

При этом, «активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов».

- Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём Президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших – очевидно, прошедших – подготовку в лагерях террористов за рубежом. Их нападение на Казахстан, – а по сути это нападение на страну, на Казахстан, – по сути явилось актом агрессии.

Отметил российский лидер и то, как «быстро и слаженно», «можно сказать, что за считанные часы» было принято решение о помощи Казахстану. Что касается контингента миротворцев на территории страны, то он введен на «на ограниченный по времени период»:

- Такой, какой сочтёт возможным для его применения Президент Казахстана, глава государства Казахстан, - подчеркнул Путин.

Глава государства объяснил, чем занимаются миротворцы:

- С ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей, именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно, - заявил Путин.

Алматы постепенно приходит себя после бурных событий начала января. Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

- Рассматриваем наши действия как своевременную и легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьёй 4 Договора от 1992 года.

- Ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано.

- Мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Принятые меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии «цветных революций».

- Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ.

КТО ЕЩЕ ВЫСТУПИЛ НА САММИТЕ

Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

- Казахстан должен вынести уроки из этой ситуации. Найти не только внешние, но и внутренние причины. Если смотреть только наружу, то «будем и дальше получать такие ситуации».

- Нападавшие - профессиональные боевики-террористы. Надо разбираться, кто их организовал. Организаторы и руководители глубоко спрятаны, но убежден, что при поисках следователи придут «в те же точки, что и в Белоруссии».

- Необходимо укреплять ОДКБ, а также «надо собраться и поговорить о Таджикистане». Стране нужна поддержка, в том числе военной техникой - чтобы потом не вышло, как в Казахстане.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

На границах стран ОДКБ свыше 6 тыс боевиков запрещенного в России «Исламского Государства». Поэтому необходимо создать единый список запрещенных организаций. А также основной задачей должно стать выявление и купирование каналов переброски террористов.

Необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана.

Акылбек Жапаров, премьер-министр Киргизии:

Отметил, что существует большой риск перемещения террористов, которые пытались захватить Казахстан, через границы внутри ОДКБ и попросил провести справедливое расследование в отношении своих граждан, задержанных в Казахстане после погромов.

Последнее слово на саммите осталось за Владимиром Путиным. Он отметил отметить высокий уровень взаимодействия среди коллег по ОДКБ и их готовность «работать в буквальном смысле в любое время дня и ночи». Это результат высокого доверия подчеркнул президент России.

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