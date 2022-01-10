Лавров обсудил события в Казахстане с главой МИД Китая Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели телефонные переговоры. Основное внимание стороны уделили протестам в Казахстане.

«С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране. Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов», – сообщается на сайте российского МИД.

Как отметили министры, действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были своевременными и справедливыми. Ван И поддержал решение ввести в республику силы Организации договора о коллективной безопасности.

Также в ходе беседы Лавров проинформировал главу МИД Китая о переговорах по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами и о предстоящей встрече в формате Россия-НАТО.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане использовались «майданные технологии».