Британский шеф-повар Рамзи рассказал о страхе при приготовлении ужина для Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире "Шоу Келли Кларксон" (The Kelly Clarkson Show) рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина.

По его словам, на тот момент больше всего он боялся только одного - испортить ужин.

- Меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха, - рассказал повар.

Рамзи признался в передаче, что сильно переживал за качество блюд. Кроме этого, для него было волнительно, когда лично встретился с двумя лидерами.

- Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, тебе задают вопросы о спарже, - рассказал повар.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и Энтони Блэр (тогда занимал должность премьер-министра Великобритании) провели встречу в рамках визита президента РФ в Лондон в 2000 году.

Ранее французский повар Жером Риго, который работал в Кремле в течении нескольких лет, рассказал о кулинарных предпочтениях президента России. По его словам, российский лидер любит мясные блюда, а вот нынешний зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возглавлявший страну с 2008 по 2012 год, предпочитает рыбу.