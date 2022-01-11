NYT: Врачи провели первую успешную пересадку свиного сердца человеку Фото: REUTERS

Врачи впервые провели операцию по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи человеку. Трансплантация органа прошла успешно, сообщает New York Times.

- Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Операция длилась восемь часов, она была проведена в Балтиморе хирургами медицинского центра университета Мэриленда. Через пару дней пациент чувствовал себя хорошо, - пишет NYT.

Сейчас прооперированный гражданин все еще находится под наблюдением медиков. Это необходимо, чтобы избежать возможные отторжения органа. К слову, на пересадку сердца 57-летнего реципиента подтолкнуло опасное для жизни заболевание сердца. Считается, что пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".

До этого, осенью 2021 года, команда хирургов из клиники Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health in New York) провела трансплантацию почки свиньи женщине. И человеческий организм не стал противиться. Такого успеха никто еще не добивался.