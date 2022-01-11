CNN: США тайно одобрили Украине дополнительную оборонную помощь на 200 миллионов долларов Фото: REUTERS

В конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

В частности речь идет о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения. Однако пока поставки не начались, уточняют источники телеканала.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Объем бюджета составляет 768 миллиардов долларов. При этом в итоговый вариант не вошли санкции против газопровода "Северный поток – 2", а также российских чиновников и представителей крупного бизнеса, но была включена военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов.