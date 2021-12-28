Без санкций против «Северного потока – 2», но с военной помощью Киеву: Байден одобрил оборонный бюджет

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Объем бюджета составляет $768 миллиардов.

В итоговый вариант не вошли санкции против газопровода «Северный поток – 2», а также российских чиновников и представителей крупного бизнеса, но была включена военная помощь Украине в размере $300 миллионов.

Именно споры по санкциям в отношении трансбалтийского газопровода стали причиной того, что проект бюджета был дважды заблокирован. Тем не менее, в начале декабря его одобрила Палата представителей Конгресса, а позже свое «за» сказали и сенаторы.

Окончательный вариант оборонного бюджета США не содержит упоминаний о санкциях в отношении газопровода Nord Stream 2 и 35 российских бизнесменов и чиновников, о которых неоднократно говорилось ранее, передает The Hill.

Для военной помощи Украине запланировано выделение $300 миллионов. Помимо этого $150 миллионов будут потрачены на сотрудничество в военной сфере со странами Прибалтики. На взаимодействие с Европейской оборонной инициативой заложено $4 миллиарда. Еще больше планируется потратить на развитие отношений со странами, расположенными в регионах Тихого и Индийского океанов – на эти цели в бюджете заложено более $7 миллиардов.

– Законопроект обеспечивает жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает важные инициативы для поддержки национальной обороны нашей страны, – заявил Байден журналистам после подписания документа.