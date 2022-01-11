Токаев заявил, что против Казахстана была развязана террористическая война Фото: REUTERS

Против Казахстана была развязана террористическая война. Такое заявление во вторник, 11 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, отметив, что враг показал крайнюю жестокость.

По его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками. Как он отметил, во время террористических атак в ряде регионов страны руководство департаментов КНБ покинули служебные здания, оставив оружие и секретную документацию.

«Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию», - заявил глава государства на заседании мажилиса во вторник, 11 января.

Тем не менее, Токаев отметил мужество спецназа Министерства внутренних дел, а также военнослужащих Минобороны и Службы государственной охраны.

Напомним, днем ранее, Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота. Глава государства также отметил, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двое военнослужащих были найдены обезглавленными.