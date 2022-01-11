США установили мировой рекорд - 1,13 миллиона новых заражений коронавирусом за сутки

Прошлый рекорд заболеваемости также был поставлен в США Фото: Михаил ФРОЛОВ

В США выявили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Как подсчитало агентство Reuters, речь идет о 1,13 миллиона заболевших людей, что является мировым рекордом.

Отмечается, что это не окончательное число заражений, так как еще не все американские штаты успели опубликовать актуальные данные по заболеваемости. На самом деле ее уровень может быть еще выше. В связи с этим, пишут журналисты, признаков замедления распространения омикрон-штамма в США пока не наблюдается.

Предыдущий рекорд по числу заболевших в сутки также принадлежит США. В начале января 2022 года в стране выявили более 1 миллиона новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в стране коронавирусом заразились около 60 миллионов человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, конец пандемии уже не за горами, но в ближайшие три месяца ситуация с коронавирусной инфекцией будет тяжелой, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.