Грушко заявил, что Россия едет на переговоры с НАТО с надеждой на серьезный разговор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва ожидает от переговоров с НАТО, которые состоятся в Брюсселе в среду, 12 января, серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности», - сказал дипломат, отметив, что эти проблемы в течение многих лет «заматывались» странами альянса, а также «рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности».

Грушко также заявил, что законные интересы России в сфере военной безопасности должны быть учтены, отметив, что требования российской стороны были четко изложены в предложенных гарантиях безопасности.

Напомним, переговоры по гарантиям безопасности в рамках Совета Россия–НАТО состоятся в среду, 12 января. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.