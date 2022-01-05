Россию на переговорах с НАТО представит межведомственная делегация МИД и Минобороны Фото: REUTERS

Москву на заседании Совета Россия - НАТО представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ сообщил, что он будет участвовать в предстоящем заседании, а также там будут представители военного ведомства. «Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как писал сайт kp.ru, ранее Североатлантический альянс подтвердил, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности состоятся 12 января, а 10 января состоится встреча по стратегической стабильности между представителями России и США.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Было представлено два документа, где отмечено исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины. Также Москва просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, где они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы.