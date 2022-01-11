Президент Казахстана поручил разработать программу увеличения доходов населения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января, выступил с рядом поручений к правительству республики. Одним из них стало требование в течение ближайшего времени разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.

"Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной", - цитирует Токаева РИА Новости.

Глава Казахстана подчеркнул, что справиться с поставленной задачей нужно в двухмесячный срок. Также, добавил Токаев, правительство должно обеспечить своевременное принятие социального кодекса.

Среди других поручений Токаева к правительству были озвучены требования принять меры к снижению безработицы, необходимость усиления мер безопасности в стране и принятия мер против экстремизма.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра республики.