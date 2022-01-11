Синоптик предупредил жителей Москвы о самых сильных в новом году морозах Фото: Олег УКЛАДОВ

На Москву надвигаются самые сильные в новом году морозы, которые продержатся двое суток. Такое предупреждение во вторник, 11 января, сделал синоптик «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что температура ночью опуститься до -17 градусов, однако уже в пятницу, 14 января, резко потеплеет.

«Дневная температура в Москве понизится до минус 11-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15-17, в Подмосковье - минус 12-17 - на юге, и до минус 17-22 - на севере. В среду днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15», - написал синоптик в Instagram, подчеркнув, что это самые низкие температурные показатели в наступившем 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в последний день новогодних праздников ожидается сильный снегопад. Осадки в столицу принес активный атмосферный фронт, в результате которого произошло столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом.