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Общество11 января 2022 7:58

Синоптик предупредил жителей Москвы о самых сильных в новом году морозах

Температура ночью опуститься до -17 градусов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Синоптик предупредил жителей Москвы о самых сильных в новом году морозах

Синоптик предупредил жителей Москвы о самых сильных в новом году морозах

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Москву надвигаются самые сильные в новом году морозы, которые продержатся двое суток. Такое предупреждение во вторник, 11 января, сделал синоптик «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что температура ночью опуститься до -17 градусов, однако уже в пятницу, 14 января, резко потеплеет.

«Дневная температура в Москве понизится до минус 11-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15-17, в Подмосковье - минус 12-17 - на юге, и до минус 17-22 - на севере. В среду днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15», - написал синоптик в Instagram, подчеркнув, что это самые низкие температурные показатели в наступившем 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в последний день новогодних праздников ожидается сильный снегопад. Осадки в столицу принес активный атмосферный фронт, в результате которого произошло столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом.