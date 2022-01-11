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Здоровье11 января 2022 8:10

В центре Гамалеи заявили, что Россию накроет волна "омикрона"

Замглавы центра Гамалеи ожидает подъема заболеваемости штаммом "омикрон" в России в январе-феврале 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы центра Гамалеи ожидает подъема заболеваемости штаммом "омикрон" в России в январе-феврале 2022

Замглавы центра Гамалеи ожидает подъема заболеваемости штаммом "омикрон" в России в январе-феврале 2022

Фото: Светлана Макеева

В конце января - начале февраля текущего года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией «омикрон». Такое заявление во вторник, 11 января, сделал заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон"», - заявил замглавы центра в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Логунов также напомнил, что в России новый штамм уже выявлен. По его словам, «омикрон» распространяется быстро, при этом количество госпитализаций снижено, поскольку меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и смертность.

Напомним, ранее иммунолог Николай Крючков выразил сомнение, что сегодня в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По его снению, относительно стабильные цифры выявления новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции связаны со снижением темпов тестирования, характерным для праздничных дней.