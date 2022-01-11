Эффективность вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» составила около 93% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» составляет порядка 93 процентов. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%», - говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 11 января.

Напомним, третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков стартовала в Москве в ноябре прошлого года. В испытаниях приняли участие 3 тысячи добровольцев, 2,4 тысячи из которых получили вакцину, а 600 человек – плацебо. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат 24 ноября 2021 года.

Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве сообщили, что прививка подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет делаться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше вакцинация будет проводиться при наличии их собственного письменного согласия.