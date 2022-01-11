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Политика11 января 2022 10:49

Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по безопасности

Источник: Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (35)Комментарии (35)(35)
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по безопасности

Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители российской делегации в ходе прошедших в Женеве переговоров по вопросам стратегической стабильности «разжевали» Вашингтону свои предложения по безопасности.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам, Москва «разжевала» свои предложения для того, чтобы позже не возникло «каких-то недопониманий». Согласно данным источника, России нужен конкретный ответ, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, «увиливания не интересны».

«Из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», - приводит издание заявление собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, источник также сообщил, что американская сторона пообещала предоставить свои ответы на предложения России в письменном виде. Москва должна получить данный ответ уже на следующей неделе.