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Политика11 января 2022 10:33

США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по безопасности

Источник: США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по безопасности

США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пообещал предоставить Москве ответ на предложения по безопасности в письменном виде.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам, подобный ответ американская сторона намерена представать на следующей неделе.

«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», - приводит издание сообщение своего собеседника.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 11 января, состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе, которые продолжались около восьми часов. Как писал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эти переговоры были сложными, однако глубокими и конкретными. При этом дипломат отметил, что Москва и Вашингтон не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.