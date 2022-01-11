ВОЗ заявила, что более 50% населения Европы заразится «омикроном» в ближайшие 6-8 недель

Через шесть-восемь недель "омикрон" заразит более половины населения Европы. Фото: REUTERS

ВОЗ обнародовала прогноз, согласно которому более половины жителей Европы окажутся инфицированными штаммом COVID-19 «омикрон» в течение ближайших 6-8 недель. Об этом на онлайн-брифинге ВОЗ во вторник 11 января сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. В своем сообщении Клюге ссылался на прогноз, составленный Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

По словам Ханса Клюге, уже 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили об обнаружении инфицированных «омикроном». Штамм быстро становится доминирующим в Западной Европе, добавил Клюге.

Трансляция онлайн-брифинга доступна в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

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