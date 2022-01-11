Захарова заявила, что Псаки неоднократно подставляла руководство США некомпетентными заявлениями

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно дискредитировала свое руководство некомпактными заявлениями. Такое мнение во вторник, 11 января, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обвинила представителя Белого дома непрофессионализме и некомпетентности, а ранее она также раскритиковала высказывание Псаки по поводу законности миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

«Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», - заявила официальный представитель МИД РФ в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее Псаки заявила, что Соединённые Штаты не располагает информацией о том, насколько законным было обращение президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ. В ответ Захарова отметила, что «все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию».