Захарова иронично отозвалась о сомнениях Псаки в законности миротворческой миссии ОДКБ

Мария Захарова ответила Псаки на комментарий о сомнениях в законности миротворческой миссии ОДКБ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о законности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
Джен Псаки в четверг 6 янаваря заявила, что Вашингтон не располагает сведениями о том, насколько законным было обращение президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ.
«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», - написала Захарова в своем Telegram.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки известна своими неординарными высказываниями и комментариями, многие из которых превратились в мемы. Так, Псаки весьма странным образом ответила на вопрос журналиста о Военно-космических силах США и рассказала о «прекрасном лечебном воздухе в Ростовских горах».
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане началась в четверг 6 января, когда в эту страну прибыли подразделения из России и Белоруссии. Генсек ОДКБ Станислав Зась предположил, что срок проведения миротворческой операции будет крайне непродолжительным.