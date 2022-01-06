Захарова иронично отозвалась о сомнениях Псаки в законности миротворческой миссии ОДКБ

Мария Захарова ответила Псаки на комментарий о сомнениях в законности миротворческой миссии ОДКБ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о законности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Джен Псаки в четверг 6 янаваря заявила, что Вашингтон не располагает сведениями о том, насколько законным было обращение президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», - написала Захарова в своем Telegram.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки известна своими неординарными высказываниями и комментариями, многие из которых превратились в мемы. Так, Псаки весьма странным образом ответила на вопрос журналиста о Военно-космических силах США и рассказала о «прекрасном лечебном воздухе в Ростовских горах».

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане началась в четверг 6 января, когда в эту страну прибыли подразделения из России и Белоруссии. Генсек ОДКБ Станислав Зась предположил, что срок проведения миротворческой операции будет крайне непродолжительным.