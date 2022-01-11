Осужденный в Латвии оппозиционный русскоязычный журналист обжаловал приговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвийский оппозиционный русскоязычный журналист Юрий Алексеев обжаловал решение Пардаугавского суда Риги, который ранее приговорил его к году и двум месяцам тюремного заключения.

Как передает агентство LETA, оппозиционный журналист подал кассационную жалобу на решение Пардаугавского суда, приговорившего его к лишению свободы за разжигание ненависти, а также незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию и оборот детской порнографии. Ожидается, что суд примет решение о том, чтобы направить дело Алексеева на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Напомним, сегодня, 11 января, поступило сообщение, что Служба государственной безопасности Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности в прошлом году задержала двух человек, которых подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, а также в предоставлении ей не подлежащей огласке информации. Сообщалось, что они задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. Им присвоен статус подозреваемых и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.