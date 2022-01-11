Аналитики рассказали, что покупали россияне на новогодних праздниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты AliExpress Россия сообщили, что в январские праздники лидерами по количеству продаж стали товары для кошек. Спрос на них вырос в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по уровню интереса покупателей заняли кондитерские изделия, а на третьем – пироги и сладости.

"По данным исследования AliExpress Россия и ResearchMe, именно сладости выбирают 39% россиян в качестве новогоднего подарка", - рассказали в компании изданию "Газета.ru"

В список также вошли электроинструменты, сварочное оборудование, товары для дома и сада и бытовая техника.

"Известия" рассказывали, что в новогодние каникулы наиболее значительный рост объема продаж в деньгах продемонстрировала сфера развлечений — на музеи и выставки россияне потратили больше на 57%, чем в прошлом году.

Ранее сайт KP.ru провел опрос и выяснил, что 40% респондентов ничего не делали в праздники, а просто отдыхали, смотрели новогодние программы, любимые фильмы.