Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России на совещании с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, открыл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В начале мероприятия он обратился к своему помощнику Максиму Орешкину с просьбой доложить о ситуации в социально-экономической сфере.

Путин отметил, что хотел бы начать совещание с обсуждения именно социально-экономической сферы.

"По этому вопросу попрошу выступить приглашенного сегодня на наше мероприятие коллегу - моего помощника Орешкина. Он бывший министр экономического развития правительства РФ, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Казахстане показали способность стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противостоять реализации сценариев цветных революций на своей территории.