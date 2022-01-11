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Политика11 января 2022 12:29

Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России на совещании с членами Совбеза

Путин отметил, что хотел бы начать совещание с обсуждения именно этой сферы
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, открыл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В начале мероприятия он обратился к своему помощнику Максиму Орешкину с просьбой доложить о ситуации в социально-экономической сфере.

Путин отметил, что хотел бы начать совещание с обсуждения именно социально-экономической сферы.

"По этому вопросу попрошу выступить приглашенного сегодня на наше мероприятие коллегу - моего помощника Орешкина. Он бывший министр экономического развития правительства РФ, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Казахстане показали способность стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противостоять реализации сценариев цветных революций на своей территории.