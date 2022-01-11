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Наука11 января 2022 12:45

Ученые заявили о рекордном нагреве мирового океана в 2021 году

В прошлом году он накопил энергии почти вдвое больше, чем за последние 40 лет
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученые заявили о рекордном нагреве мирового океана в 2021 году

Ученые заявили о рекордном нагреве мирового океана в 2021 году

Фото: pixabay.com

Мировой океан в прошедшем году поглотил рекордное количество тепла, которое накапливается в его верхнем слое. Как выяснили климатологи, в 2021 количество тепла в мировом океане достигло 244 зеттаджоуля, повысившись на 6% по отношению к 2020 году.

В результатах исследования, опубликованных в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences, говорится, что потепление океана связано главным образом с человеческой деятельностью. Увеличение запасов энергии провоцирует новые штормы и ураганы и повышает угрозу наводнений и проливных дождей. Вместе с тем, считают ученые, мировой океан по-прежнему является главным природным тормозом глобального потепления.

Как рассказал профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Чэн Лицзин, накапливать тепло мировому океану не помешала и пандемия коронавируса, в период которой объем вредных выбросов снизился. Так, в 2021 он поглотил более 14 зеттаджоулей энергии – это почти в два раза больше, чем за последние 40 лет. Если человечество не предпримет меры для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, темпы накопления энергии мировым океаном будут только расти, предупредили климатологи.

Как писал сайт kp.ru, ранее европейские ученые признали 2021 год одним из самых теплых в истории.