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Политика11 января 2022 12:52

Владимир Путин назначил нового посла России в Тунисе

Им станет Александр Золотов
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сменил посла страны в Тунисе. Он освободил от этой должности Сергея Николаева, о чем говорится в соответствующем документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа, опубликованном на сайте во вторник, 11 января, говорится, что Путин освобождает Сергея Николаева от обязанностей посла России в Тунисе. Его место займет Александр Золотов.

"Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике", - говорится в тексте указа.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, открыл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В начале мероприятия он обратился к своему помощнику Максиму Орешкину с просьбой доложить о ситуации в социально-экономической сфере.