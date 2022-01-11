Владимир Путин назначил нового посла России в Тунисе

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сменил посла страны в Тунисе. Он освободил от этой должности Сергея Николаева, о чем говорится в соответствующем документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа, опубликованном на сайте во вторник, 11 января, говорится, что Путин освобождает Сергея Николаева от обязанностей посла России в Тунисе. Его место займет Александр Золотов.

"Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике", - говорится в тексте указа.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, открыл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В начале мероприятия он обратился к своему помощнику Максиму Орешкину с просьбой доложить о ситуации в социально-экономической сфере.