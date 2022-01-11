Работа сервиса проверки штрафов на сайте ГИБДД возобновлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по проверке штрафов на сайте Государственной автоинспекции РФ стал вновь доступен пользователям. Его работа была возобновлена во вторник, 11 января, после обеда.

В настоящее время на ресурсе можно проверить наличие штрафов за нарушения правил дорожного движения и оплатить их в режиме онлайн.

Как писал сайт kp.ru, накануне в МВД России предупредили о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД. В пресс-центре ведомства рассказали, что в период до 11 января сервисы могли работать некорректно – это было связано с проведением работ по обновлению программного обеспечения.

Напомним, в конце декабря 2021 в работе ГИБДД произошел технический сбой. Вначале предполагалось, что неполадки будут устранены в течение суток. Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила, что граждане, которые не смогли получить водительские удостоверения или зарегистрировать транспортные средства, смогут это сделать на следующий день. Позже оказалось, что на устранение неполадок понадобится больше времени.