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Общество10 января 2022 13:07

В МВД РФ предупреждают о сбоях в работе сервисов ГИБДД

МВД России обновляет программное обеспечение на сайте ГИБДД, из-за этого могут быть перебои в работе сервисов
Мария ПАВЛОВА
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В работе сервисов ГИБДД возможны сбои, предупреждает МВД РФ.

В работе сервисов ГИБДД возможны сбои, предупреждает МВД РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД предупреждает МВД России. В пресс-центре рассказали, что в период до 11 января сервисы могут работать некорректно. Это связано с проведением работ по обновлению программного обеспечения.

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре на сервисах ГИБДД произошел технический сбой из-за того, что серверы оказались затоплены водой, как сообщалось на kp.ru.

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