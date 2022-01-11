Захарова: Москва ждет от Вашингтона оперативный ответ на предложения по гарантиям безопасности

Мария Захарова заявила, что Россия ждет ответа от США на предложения по безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Вашингтона оперативного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Захарова отметила, что на переговорах в Женеве российская сторона изложила свою позицию предельно ясно и конкретно.

-Соответствующие документы были переданы Соединенным Штатам Америки, НАТОвцам и членам ОБСЕ, а также заранее опубликованы, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила основные ключевые требования РФ, которые были озвучены во время переговоров по безопасности в понедельник 10 января:

-Основные ключевые требования следующие, напомню: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. То есть, в практическом плане, отвод вооруженных сил и вооружений США с территорий принятых в НАТО новых членов на позиции 1997 года.

Захарова уточнила, что Москва пока не получила ответа на эти предложения.

-Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного, но, как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел. Он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки, - сказала Мария Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Мария Захарова отметила некомпетентность официального представителя Белого дома Джен Псаки и заявила, что некомпетентность Псаки дискредитирует официальный Вашингтон.