Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 января 2022 13:40

Захарова: Москва ждет от Вашингтона оперативный ответ на предложения по гарантиям безопасности

Москва ожидает от Вашингтона скорого и оперативного ответа на предложения по безопасности
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мария Захарова заявила, что Россия ждет ответа от США на предложения по безопасности.

Мария Захарова заявила, что Россия ждет ответа от США на предложения по безопасности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Вашингтона оперативного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Захарова отметила, что на переговорах в Женеве российская сторона изложила свою позицию предельно ясно и конкретно.

-Соответствующие документы были переданы Соединенным Штатам Америки, НАТОвцам и членам ОБСЕ, а также заранее опубликованы, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила основные ключевые требования РФ, которые были озвучены во время переговоров по безопасности в понедельник 10 января:

-Основные ключевые требования следующие, напомню: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. То есть, в практическом плане, отвод вооруженных сил и вооружений США с территорий принятых в НАТО новых членов на позиции 1997 года.

Захарова уточнила, что Москва пока не получила ответа на эти предложения.

-Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного, но, как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел. Он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки, - сказала Мария Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Мария Захарова отметила некомпетентность официального представителя Белого дома Джен Псаки и заявила, что некомпетентность Псаки дискредитирует официальный Вашингтон.