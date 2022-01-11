Собянин заявил об увеличении числа заболевших «Омикроном» в Москве

В Москве увеличилось число заболевших «Омикроном» Фото: Светлана Макеева

В Москве наблюдается значительное увеличение числа выявленных случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «Омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска», – отметил глава столицы.

Как отметил Собянин, в течение 7-10 дней в городе произойдет значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля этого года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией «Омикрон».