В России выявлено 305 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса Фото: REUTERS

Количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» в России выросло в период новогодних праздников в три раза, сейчас их выявлено 305, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как отметила глава ведомства, чаще всего омикрон-штамм завозится в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Турции. По ее словам, болеющий «Омикроном» человек может распространять коронавирус уже на вторые сутки после инфицирования, тогда как первые симптомы болезни могут появится лишь спустя три-пять дней.

За первую неделю нового года заболеваемость коронавирусом в России упала на 19,4%, рассказала Попова. Вместе с тем в 35 регионах заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели. Что касается «Омикрона», то он сегодня распространился в 13 регионах страны, сообщила глава Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении числа заболевших «Омикроном» в Москве.