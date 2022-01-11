Борис Джонсон рискует стать фигурантом дела о нарушении ограничений на вечеринке в Лондоне Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом расследования о нарушениях коронавирусных ограничений на одной из вечеринок, участников которой был глава британского правительства.

По информации телеканала Sky News, сейчас сотрудники Скотленд-Ярда изучают материалы о возможно нарушении ограничений. Известно, что вечеринка проходила на открытом воздухе в мае 2020 года на Даунинг-стрит в Лондоне. На ней присутствовали 40 человек, помимо британского премьера там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены: на улице разрешалось встречаться не более чем с одним человеком, проживающим в другом доме.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Мэтт Хэнкок сообщил об уходе в отставку с поста министра здравоохранения Великобритании после того, как его заметили целующимся со своей любовницей во время карантина. Скандал вокруг Хэнкока разыгрался после того, как СМИ распространили информацию о том, что министр якобы целовался со своей помощницей, будучи семейным человеком. Помимо этого, его обвинили в нарушении правил социального дистанцирования в период пандемии COVID-19.