Путин поздравил Хабенского с 50-летием Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Константина Хабенского с 50-летним юбилеем. Глава государства направил актеру телеграмму, в которой пожелал ему здоровья и успехов.

«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. Хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Хабенский известен по таким киноработам, как телесериал «Убойная сила» и фильмы «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». Также он снимался в картинах «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Коллектор», «Время первых», телесериал «Метод». Снимался Хабенский и голливудских фильмах, таких как «Особо опасен», «Шпион, выйди вон!» и «Черное море». В 2018 году снял свой дебютный фильм «Собибор», главную роль в котором исполнил сам.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года артист был назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова.