Россияне назвали три самых престижных профессии

Россияне назвали профессию медика самой престижной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, какие профессии россияне считают наиболее престижными. Результаты исследования на эту тему во вторник 11 января публикует Всероссийский Центр Исследования Общественного мнения.

По данным опроса ВЦИОМ, самыми престижными профессиями в РФ считаются работник медицинской сферы, работник образования и специалист в области компьютерных и IT-технологий. Наиболее престижными назвали их соответственно 31, 19 и 16 процентов опрошенных. Высок рейтинг престижа также у профессий юриста, военнослужащего и политика.

Работу в медицинской сфере считают престижной представители всех возрастных групп. В остальном предпочтения россиян несколько различаются в зависимости от возраста. Так, молодежь в возрасте 18-24 лет проголосовала за престиж юристов, «айтишников», педагогов, инженеров и военнослужащих.

Среди 25-34-летний россиян популярны занятость в информационных технологиях, педагогика, юриспруденция, военная служба, инженерные профессии. В 35-44 года россиянам кажутся престижными работа в сфере IT, юриспруденции, образования, военной службы, работа на госслужбе и в строительной отрасли.

45-59-летние граждане РФ считают престижным работать в сфере образования, IT-индустрии , юриспруденции, на государственной службе и в строительстве.

Старшая возрастная группа (те, кому более 60 лет), заявили о престижности профессий, связанных со сферой образования, IT, юриспруденции, строительной отрасли, а также в области государственной службы и экономики.

За последние 15 лет вырос престиж работы в медицине, сфере образования, информационных технологий, военной службы, инженерной сфере, строительстве и сельском хозяйстве. Менее престижными россияне начали считать работу в юриспруденции, экономической и предпринимательской сферах, на госслужбе, в творческой сфере и области менеджмента.

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