В США переговоры между Москвой и Вашингтоном в Женеве назвали победой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедшие накануне в Женеве, стали победой для Москвы, заявляет The New York Times.

В издании отмечают, что основной темой встречи стал вопрос о расширении НАТО на восток, волнующий Россию, а поэтому переговоры даже без каких-то уступок с американской стороны «представляли собой своего рода победу Кремля». Как сказала газете специалист по России в Европейском совете по международным отношениям Кадри Лийк, вопрос о продолжении диалога по гарантиям безопасности на условиях США будет решать президент РФ Владимир Путин. Она считает, что Москва заняла «гибкую позицию», которая пока дает возможность для разных решений.

По мнению Лийк, Вашингтон подготовился к переговорам с Москвой серьезно. Как отметила специалист, это важный сигнал для России.

Как писал сайт kp.ru, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Они продолжались около восьми часов.