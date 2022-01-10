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Политика10 января 2022 16:37

МИД РФ назвал переговоры по гарантиям безопасности с США глубокими и конкретными

Встреча прошла в Женеве 10 января и длилась около восьми часов
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД РФ назвал переговоры по гарантиям безопасности с США глубокими и конкретными

МИД РФ назвал переговоры по гарантиям безопасности с США глубокими и конкретными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые переговоры по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами были сложными, но глубокими и конкретными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», – отметил дипломат.

По словам Рябкова, Вашингтон подошел к предложениям Москвы очень серьезно и ответственно, проведя их «углубленную проработку». Российская сторона в свою очередь объяснила США, почему нерасширение НАТО на восток – это безусловное требование, добавил замглавы МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Они продолжались около восьми часов.

Напомним, 12 января 2022 состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.