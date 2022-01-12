Виктория Нуланд: США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы отложить запуск "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США взаимодействуют с представителями Германии и Европейского союза (ЕС), чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток - 2". Об этом во время выступления на брифинге журналистам заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

- Что мы делаем сейчас, так это работаем с немецкой стороной, с ЕС, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании трубопровода, - сказала она.

Также Нуланд отметила, что действующее германское правительство уже подтвердило договоренности, которые были достигнуты с предыдущим правительством. Речь идет о том, что произойдет с "Северным потоком - 2".

- А именно ... его работа (трубопровода) будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины, - заявила замгоссекретаря.

Однако, по мнению российского лидера Владимира Путина, запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе. Он считает, что цена на газ после запуска второй нитки трубопровода снизится в том числе и для Украины.