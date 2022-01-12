КНДР подтвердила успешное испытание гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS

Северная Корея (КНДР) 11 января провела испытание гиперзвуковой ракеты, сообщает официальный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

Отмечается, что боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров. За пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Накануне сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Телеканал NHK cо ссылкой на правительство Японии сообщал, что предположительно это был пуск баллистической ракеты малой дальности, которая была выпушена из наземной установки.

До этого, в январе 2022 года КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. По данным Рёнхап, в КНДР считают, что снаряд "точно попал в цель". Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.