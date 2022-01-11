Рёнхап: Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР (Северная Корея) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом 11 января сообщает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

NHK cо ссылкой на правительство Японии сообщает, что предположительно это был пуск баллистической ракеты малой дальности, которая была выпушена из наземной установки.

В Минобороны Японии также добавили, что выпущенный снаряд пролетел почти 500 км и упал в море.

6 января КНДР подтвердила, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. По данным Рёнхап, в КНДР считают, что снаряд "точно попал в цель". Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя запуск, назвал прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания.