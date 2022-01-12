Билл Гейтс спрогнозировал спад заражений коронавирусом после волны "омикрона" Фото: REUTERS

Основатель компании Microsoft и известный миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число случаев заражения коронавирусом в мире пойдет на спад после волны омикрон-штамма. Об этом он заявил в посте на странице в Твиттере.

- После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что covid-19 будут лечить скорее как сезонный грипп, - предположил он.

Гейтс также добавил, что вместе с волной омикрон-штамма системы здравоохранения разных стран могут столкнуться с трудностями, в том числе из-за не вакцинированных граждан.

Ранее миллиардер дал прогноз о том, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, сейчас мир, возможно, переживает самую сложную часть этой истории, но она может закончиться уже в 2022 году.