Губерниев о смерти тележурналиста Михаила Зеленского: Боже мой, горе

Михаил Зеленский. Фото: кадр программы "Прямой эфир"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть тележурналиста Михаила Зеленского.

По его словам, он работал вместе с Зеленским несколько десятков лет. За это время между коллегами сложились хорошие дружески отношения.

- Господи, Миша Зеленский умер... Больше 20-ти лет вместе работали, дружили... Боже мой, горе... Парню всего 46 было, - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 12 января умер известный телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Он скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти телеведущего, по предварительным данным, стал инсульт, пишет mk.ru.

Трагедия разыгралась во время отдыха. Телеведущий попал в местную больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Пока неизвестно, из-за чего произошло такое горе, но трагические известия подтвердили родственники Зеленского.

Теперь 39-летняя вдова Зеленского Мила Рубинчик не выходит на связь и пока не комментирует обстоятельства его гибели. Сразу после смерти мужа Мила удалила все публикации на своей странице в Инстаграме, куда раньше регулярно выкладывала новый контент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный телеведущий Михаил Зеленский умер в 46 лет

Первый ведущий "Прямого эфира" Михаил Зеленский умер при невыясненных обстоятельствах (подробности)