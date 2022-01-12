Рэпер Канье Уэст планирует посетить Москву и мечтает встретиться с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский рэпер Канье Уэст в 2022 году хочет впервые посетить Россию с госпел-программой Sunday Service. Об этом со ссылкой на представителя артиста Амира Судана сообщает журнал Billboard.

Визит исполнителя в РФ предварительно планируется на весну - лето 2022 года. Ожидается, что "первые за его 25-летнюю карьеру концерты в России" могут пройти в "Крокус Сити Холле" или в "Лужниках".

Также известно, что Уэст хотел бы пригласить на одно из своих выступлений в российской столице "специального гостя" - президента России Владимира Путина.

В 2020 году сообщалось, что музыкант выдвигал свою кандидатуру на должность президента США от собственной партии The Birthday Party ("Партия дня рождения"). Первый предвыборный митинг прошел в Южной Каролине. Он запомнился тем, что на встрече с избирателями Канье Уэст рассказал, что "почти убил свою дочь", когда предложил своей жене Ким Кардашьян сделать аборт. Там же музыкант объявил, что государство не имеет права запрещать аборты и должно выплачивать по 1 миллиону долларов семьям, где родился ребенок.