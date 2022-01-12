В ВОЗ зафиксировали максимальное число заразившихся коронавирусом за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

В мире за минувшую неделю выявлено более 15 миллионов случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение за все время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за неделю с 3 по 9 января число новых случаев инфицирования увеличилось на 55% по сравнению с предшествующей неделей. При этом пять из шести регионов ВОЗ информировали организацию об увеличении числа заболевших.

Больше всего зараженных ковидом выявлено на территории Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе - рост на 418% и на 122% соответственно, чем неделей ранее.

Ранее сайт kp.ru, что основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, спад число случаев заражения коронавирусом в мире после завершения волны омикрон-штамма. Он также предположил, что в будущем covid-19 будут лечить, скорее всего, как сезонный грипп.