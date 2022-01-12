Госдеп США поддержал решение Токаева о завершении миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане

Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приветствуют решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана", - добавил Прайс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 сентября 2022 года, заявил, что основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. По его словам, вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня и продлится не больше 10 дней.

Напомним, о решении направить коллективные силы ОДКБ объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января 2022 года. Это было сделано после соответствующей просьбы президента Казахстана в связи с массовыми беспорядками в стране.