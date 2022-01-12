Американский сенатор Уорнер: санкции США против "Северного потока - 2" ударят по Германии

Санкции против "Северного потока - " - это "удар под дых" Германии, уверен сенатор Марк Уорнер Фото: REUTERS

Американский сенатор от демократической партии Марк Уорнер выступил с критикой в адрес законопроекта о санкциях против "Северного потока - 2", предложенного республиканцем Тедом Крузом. Об этом сообщает Bloomberg.

Уорнер отметил, что он тоже скептически относится к проекту нового газопровода, однако, следует думать не только о своих интересах, но и о том, что необходимо союзникам.

Сенатор напомнил, что запуск российского газопровода отвечает интересам ключевого партнера Соединенных Штатов в Европе – Германии.

"Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", - подчеркнул Уорнер.

Напомним, строительство газопровода успешно завершено. По мнению российского президента Владимира Путина, запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

До этого Путин заявлял, что проект выгоден для экономики в целом и Германии в частности, поскольку покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа будет на 20 процентов дороже.