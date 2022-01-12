В ВОЗ назвали группы риска при заражении штаммом "омикрон"

"Омикрон" тяжелее переносят непривитые и пожилые граждане Фото: REUTERS

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали группы риска при заболевании коронавирусом штамма "омикрон". Их оценку приводит CNBC.

Так, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове обратила внимание, что риск тяжелого течения заболевания и смертельного исхода увеличивается прямо пропорционально возрасту больного. То есть чем старше человек, тем выше вероятность получить тяжелые осложнения и умереть.

Еще одним фактором риска Керкхове назвала наличие сопутствующих заболеваний. По ее словам, это подтверждается данными, поступающими из нескольких стран.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчеркнул, что невакцинированных пациентов чаще госпитализируют, они тяжелее болеют и с большей вероятностью не смогут победить коронавирус. В связи с этим он призвал тех, кто до сих пор еще не поставил прививку от коронавирусной инфекции, обязательно пройти вакцинацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, боль в горле, головная боль и насморк, встречаются примерно в 75% случаев заражения "омикроном", поэтому их необходимо включить в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции. Об этом заявила , британскому изданию Express доктор медицины Клэр Стивс, один из разработчиков приложения для отслеживания признаков коронавируса ZOE Covid Study.